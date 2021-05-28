Змея напала на жильцов дома на востоке Москвы

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Россия, Москва, Чусовская улица, 10к1 Карта всех событий

Змея напала на горожан во дворе на востоке столицы. Эту информацию в пятницу, 28 мая, «Вечерней Москве» подтвердили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Пресмыкающееся поселилось на Чусовской улице возле дома № 10, корпус 1. По словам жильцов, окраска у змеи оранжевая, в черную крапинку.

Незваную гостью поймали, она не пострадала. Об этом «ВМ» сообщил источник в экстренных службах. Оказалось, что напугал москвичей детеныш королевской молочной змеи. Его длина — 40 сантиметров.

Ранее упавшего в коллектор утенка спасли в Южном Бутове.

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