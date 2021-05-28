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Змея напала на жильцов дома на востоке Москвы
Фото: Pixabay

Змея напала на жильцов дома на востоке Москвы

Юлия Павлушова

Руслан Давлетшин

Происшествия
Россия, Москва, Чусовская улица, 10к1 Карта всех событий

Змея напала на горожан во дворе на востоке столицы. Эту информацию в пятницу, 28 мая, «Вечерней Москве» подтвердили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Пресмыкающееся поселилось на Чусовской улице возле дома № 10, корпус 1. По словам жильцов, окраска у змеи оранжевая, в черную крапинку.

Незваную гостью поймали, она не пострадала. Об этом «ВМ» сообщил источник в экстренных службах. Оказалось, что напугал москвичей детеныш королевской молочной змеи. Его длина — 40 сантиметров.

Ранее упавшего в коллектор утенка спасли в Южном Бутове.

Читайте также: Москвичей предупредили о начале брачного периода у змей на природных территориях города

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