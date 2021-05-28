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Феи Winx позвали детей на праздник в парк «Сказка»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Феи Winx позвали детей на праздник в парк «Сказка»

Ольга Маркова

Культура

День защиты детей в парке «Сказка» отметят 29 и 30 мая. Феи Winx и «44 котенка» приглашают юных москвичей и их родителей на праздник с танцевальным марафоном, мастер-классами и волшебной развлекательной программой.

На главной сцене парка пройдет зажигательная вечеринка. Гостей ждут танцы, викторины и анимационная программа от фей Флоры, Стеллы и котят Лампо и Миледи.

В субботу, 29 мая, выступит Милена Барциц, а 30 мая косплеер Una Fata проведет конкурс «Мини Winx».

Гости праздника смогут принять участие в мастер-классах по созданию картин из природных материалов, по ручной лепке из глины и мозаике. Каждая девочка может сделать прическу, как у своей любимой феи Winx Club.

И, конечно, в программе праздника — любимые серии Winx Club и «44 котенка» из последних сезонов.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте парка.

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праздниканимационный мультфильмДень защиты детей
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