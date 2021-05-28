Движение судов через Босфор восстановили после инцидента с танкером

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Судоходство в проливе Босфор восстановлено после происшествия с нефтяным танкером. Об этом в пятницу, 28 мая, рассказали в дирекции береговой охраны Турции.

К настоящему времени танкер отбуксировали из пролива к месту якорной стоянки. Движение судов по Босфору вновь открыто, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что у нефтяного танкера, проходившего через Босфор, возникли технические проблемы: 249-метровое судно потеряло ход, его начало относить к суше. Береговой охране удалось остановить танкер в 300 метрах от берега.

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