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Работы по расширению Суэцкого канала начались в Египте
Фото: suezcanal.gov.eg

Работы по расширению Суэцкого канала начались в Египте

Кирилл Николаев

В мире

Администрация Суэцкого канала заявила о начале работ по расширению и углублению русла, чтобы сделать эту важную водную артерию Египта полностью двусторонней. Об этом сообщает информационный портал Al-Youm Al-Sabia.

По словам главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабиа, работы ведутся к югу от Большого и Малого Горьких озер в районе южного входа в навигационный курс канала. Проект развития будет реализован в несколько этапов. Первая фаза заключается в реализации проекта по дублированию канала с Малыми Горькими озерами.

Рабиа отметил, что проект развития и навигационного курса Суэцкого канала нацелен на прокладку дополнительных 10 километров на участке с 122-го километра до 132-го километра. Это увеличит длину северного участка с 72 до 82 километров, а в южной части будет расширен и углублен участок длиной 30 километров.

Напомним, ранее судно, которое направлялось из Китая в Нидерланды, село на мель 23 марта на 151-м километре Суэцкого канала, полностью заблокировав движение по водной артерии. С тех пор работа по его освобождению шла круглосуточно. Специалисты проводили дноуглубительные работы, позже к делу подключились более 15 буксиров.

Вечером 29 марта было объявлено, что контейнеровоз Ever Given снят с мели. Навигация возобновилась в 19:00 по московскому времени.

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возобновление работыЕгипетСуэцкий канал
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