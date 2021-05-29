В США оценили российский ответ американским истребителям-невидимкам

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В России в скором времени поступит на вооружение зенитный ракетный комплекс нового поколения С-500, который может противостоять передовым стелс-платформам НАТО, сообщают американские средства массовой информации.

Как отмечает обозреватель Марк Эпископос С-500 являются эффективным ответом России американским истребителям-невидимкам, включая F-35 Lightning II и F-22 Raptor.

В частности, новый комплекс снабжен модернизированными ракетами серии 77Н6 и может перехватывать гиперзвуковые крылатые ракеты со скоростью свыше М=5.

Помимо этого С-500 может поразить баллистические ракеты в радиусе 600 километров и до десяти ракетных боеголовок со скоростью свыше четырех миль в секунду. Новинка может также представлять угрозу для определенных типов низкоорбитальных спутников.

По словам генерального конструктора концерна «Алмаз-Антей» Павла Созинова, разработанный компанией комплекс нанесет удар по американскому престижу, поскольку «нейтрализует американское наступательное оружие и превосходит их широко разрекламированные системы противовоздушной и противоракетной обороны», сообщает National Interest.

Ранее в Японии оценили новое российское оружие с искусственным интеллектом.

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