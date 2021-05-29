Число пассажиров речных круизов приблизилось к 15-летнему максимуму

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Количество россиян, которые в текущем году выбрали в качестве варианта для отдыха речные круизы, достигнет максимально высокого уровня за последние 15 лет, прогнозируют круизные операторы.

Как пояснил генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский, причинами ажиотажного спроса в данном направлении стало закрытие границ других государств в свете эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией, а также программа туристического кешбэка.

В результате на предстоящий летний период россияне выкупили в зависимости от рейса от 75 до 100 процентов мест на кораблях. Степень загрузки уже на 20–25 процентов превышает показатели лета 2019 года — при том, что в текущем году круизные операторы существенно увеличили предложение за счет переориентации с зарубежных направлений на внутренние.

Практически полностью распроданы путевки в длительные круизы (от недели до 18–20 дней), а также на популярные теплоходы и маршруты: возвратные круизы из Москвы в Санкт-Петербург, Астрахань, Ростов-на-Дону, из Санкт-Петербурга в Казань по Волге, рейсы на Соловки.

Михайловский полагает, что по итогам года это даст круизным операторам возможность вернуть прибыль к допандемийному уровню, а также покрыть убытки 2020 года.

— При этом с точки зрения пассажиропотока 2021-й будет рекордным за последние 15 лет. Уверен, что и в следующем году ситуация повторится, даже если будут открыты границы с другими странами, — цитируют представителя отрасли «Известия».

Ранее сообщалось, что турецкие отели изменят систему «все включено» после пандемии COVID-19.

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