Эксперт объяснил, как распознать лекарство-«пустышку»

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Проверка фармацевтических препаратов на эффективность и безопасность является предметом серьезных клинических исследований. Однако пациент может воспользоваться рядом способов, чтобы распознать лекарства-«пустышки», рассказал медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

По словам эксперта, наиболее простой способ — обратиться к квалифицированному врачу. Это можно сделать в том числе посредством телемедицинских сервисов в режиме онлайн.

Можно самостоятельно изучить данные о клинических исследованиях препаратов, научные работы, протоколы лекарственных средств. Такие материалы публикуют научные работы, протоколы лекарственных средств. При этом следует учесть, что без специальной подготовки может быть трудно разобраться в деталях.

Наконец, существуют официальные организации и движения пациентов, например, Всероссийский союз пациентов, в которые можно обратиться за советом и получить помощь от тех, кто сталкивался с похожей проблемой и смог найти ответ, цитирует Али агентство «Прайм».

Ранее специалист рассказал о необходимых в поездке лекарствах.

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