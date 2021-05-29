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Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 мая
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 мая

Татьяна Плотникова

Город

В субботу, 29 мая, погоду в столичном регионе будут определять атмосферные фронты с волнами, которые протянулись с юго-запада на северо-восток. Ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями.

Температура воздуха в Москве составит 18-20 градусов тепла, в Подмосковье возможно 16-21 градус выше нуля.

Ветер прогнозируется северо-восточный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 744 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 70 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее стало известно, что май 2021 года в Москве перевыполнит климатический план по осадкам на 75 процентов.

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