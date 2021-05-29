Проект «Спортивные выходные» получил премии MarSpo Awards

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Проект «Спортивные выходные» удостоился премии MarSpo Awards сразу в двух номинациях. Он получил награду за лучший маркетинг проекта в области популяризации спорта и здорового образа жизни и лучший рекламный имиджевый проморолик бренда.

Четвертый сезон проекта «Спортивные выходные» стартовал 15 мая. Каждые выходные в 15 парках Москвы проводятся бесплатные тренировки по самым различным направлениям. Среди них воркаут, скандинавская ходьба, функциональный тренинг, йога, dance mix, стретчинг. Занятия проводят тренеры, инструкторы, кандидаты и мастера спорта. Тренировки начинаются в 10:00, 12:00 и 14:00.

Мастер-классы также можно посетить рядом с павильонами «Здоровая Москва».

Все желающие могут записаться на тренировку на сайте «Спортивных выходных» или в офисах «Мои документы». Кроме того, на YouTube-канале проекта в будние дни в 07:00 проходят зарядки, а в выходные — мастер-класс по одному из видов спорта.

MarSpo Awards является профессиональной премией спортивного маркетинга. В ней принимают участие спортивные клубы, лиги, федерации, бренды и агентства. На премию претендовали более 650 проектов, наград в различных номинациях удостоились 70 компаний-участников, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 29 и 30 мая и станут стимулом выйти из дома.

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