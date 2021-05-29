В России предложили ввести уголовное наказание за «дележку» ребенка после развода

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Родители, которые не исполняют решение суда после развода и нарушают законное право ребенка видеться с другим родителем, должны подвергаться уголовному наказанию. Соответствующая инициатива направлена в Минюст. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

По ее словам, самое большое количество обращений, которые к ней поступают, связаны с бракоразводным процессом. Родители просят помощи уполномоченного, когда разводятся и не могут решить, с кем останется ребенок. Однако, по словам омбудсмена, уполномоченный согласно закону не имеет права вмешиваться в решение суда.

— Я сейчас выступаю инициатором, чтобы Минюст принял срочные меры: пора уже возбуждать уголовные дела на тех родителей, которые не исполняют решение суда. Я в этом усматриваю ущемление прав ребенка, потому что он лишается одного из родителей, — сказала Ярославская.

Кроме того, она считает необходимым развивать в городе службу медиаторов. Медиаторы сопровождают переговорный процесс родителей до судебного заседания, помогают им договориться, не принимая чью-то сторону. По словам Ярославской, в ближайшее время планируется сделать апгрейд существующей службы, объединить усилия всех специалистов, выработать для них единые требования к работе, а также создать стандарт московского медиатора.

— Особо подчеркну, что детей также важно учить договариваться, иначе мы всегда будем ловить проблему в ее апогее. Хотя можно и нужно купировать конфликт в самом начале. Поэтому важно развивать службу школьных медиаторов. Сегодня она есть лишь в некоторых школах, и то к ней относятся не серьезно. Изменить ситуацию — моя задача на следующий год, — отметила Ярославская.

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