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Национальное искусство: названы символы туркменского ковра
Фото: pixabay.com

Национальное искусство: названы символы туркменского ковра

Елена Фролова

Общество

День ковра отмечается в Туркменистане каждое последнее воскресенье мая. Накануне этого праздника в Институте международных отношений Ашхабада обсудили роль ковроткачества в туркменской культуре, а также рассказали об особенностях национального покрытия для полов и стен.

Особенности туркменской культуры достаточно четко передает пословица «На Востоке дом начинается там, где расстелен ковер». Это не просто элемент домашнего интерьера, а настоящее искусство.

Как рассказала специалист Национального музея Туркменистана Джахан Гурбанова, эти полотна символизируют красоту природы Туркменистана.

— Красный обозначает цветочные поля, зеленый — сады, белый — луну, желтый — солнечный день. Наши мастерицы все это искусно воплощают в коврах, — объяснила эксперт.

Классический туркменский ковер обычно выполняют в темно-красном и коричневом цветах с использованием черных линий орнаментов, отмечает «МИР 24». Это разного рода кресты, пирамиды и зигзаги. Все это символизирует животных. Кроме того, с древнейших времен ковер в Туркменистане является обозначением дома, семьи. В современные дни этот национальный предмет имеет статус государственного достояния.

Источник: mir24.tv

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коверТуркменистанДень ковра
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