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«Ковры на стену возвращаются»: эксперт рассказала о модном тренде дизайна жилья
Фото: pixabay.com

«Ковры на стену возвращаются»: эксперт рассказала о модном тренде дизайна жилья

Елена Фролова

Общество

Тренд на использование ковров в оформлении жилых помещений снова вернулся в моду. Об этом рассказала основатель студии дизайна Grande Familia Инна Каминская в беседе с «Радио 1».

— Текстиль может поменять пространство. Это и шторы, и покрывала, и подушки, и даже ковры. Ковры на стену возвращаются! Буквально два года назад на выставке-салоне в Милане было представлено очень много стендов с коврами на стенах, на мебели. Даже мебель обивается коврами! — отметила Инна Каминская.

Она пояснила, что чаще всего это делают с диванами. При этом она добавила, что даже потолки можно украсить коврами. Это стало новым трендом. Однако, по ее словам, не каждый к этому готов, так как это довольно смелые акцентные вещи для любителей поэкспериментировать.

Как объяснила дизайнер, для оформления могут подойти даже старые советские ковры.

— Конечно, не нужно обивать ими все сразу: и потолки, и стены, и пол. Если вы создаете интерьер, то ковер на стене является основной доминантой комнаты. Под него можно подобрать и мебель, и тон стен, и освещение. С учетом того, что этот стиль возвращается, можно примерить даже советский ковер, но со свежим акцентом на 2021 год, — добавила Инна Каминская.

По ее мнению, можно использовать восточные рисунки, популярные 50–70 лет назад. Сейчас с ними создаются новые коллекции ковров.

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