Ряд автобусов и трамваев задерживается из-за подтопления на Боровском шоссе

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

Из-за подтопления проезжей части на Боровском шоссе задерживаются курсирующие на этом участке автобусы, а также некоторые маршруты трамваев на других улицах столицы.Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» в субботу, 29 мая.

Так, речь идет об автобусах № 752, 518, 734, 862.

Кроме того, из-за скопления воды на проспекте Генерала Дорохова задерживаются электробусы № 205, а также трамваи № 7, 50 в районе площади Борьбы и № 7, 13, 37, 50 в районе Комсомольской площади.

— Маршруты движения временно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что в районе подтопления работают оперативные службы, которые принимают все меры для скорейшего восстановления движения.

Читайте также: Четыре автомобиля столкнулись на 68-м километре МКАД