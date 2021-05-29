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Ряд автобусов и трамваев задерживается из-за подтопления на Боровском шоссе
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Ряд автобусов и трамваев задерживается из-за подтопления на Боровском шоссе

Анастасия Колоскова

Транспорт
Россия, Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

Из-за подтопления проезжей части на Боровском шоссе задерживаются курсирующие на этом участке автобусы, а также некоторые маршруты трамваев на других улицах столицы.Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» в субботу, 29 мая.

Так, речь идет об автобусах № 752, 518, 734, 862.

Кроме того, из-за скопления воды на проспекте Генерала Дорохова задерживаются электробусы № 205, а также трамваи № 7, 50 в районе площади Борьбы и № 7, 13, 37, 50 в районе Комсомольской площади.

— Маршруты движения временно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что в районе подтопления работают оперативные службы, которые принимают все меры для скорейшего восстановления движения.

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