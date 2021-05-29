«Я так не люблю говорить про деньги»: Бузова рассказала о стоимости ремонта в квартире

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Телеведущая и певица Ольга Бузова стала участницей YouTube-шоу «Сколько стоит шмот?». По правилам, герой должен назвать стоимость каждой надетой на себя вещи.

— Я так не люблю говорить про деньги, не люблю рассказывать, что у меня сколько стоит, особенно, когда весь мир находится в экономическом и эмоциональном кризисе, — заявила певица ведущему.

Она не стала делиться точными суммами, но охотно поговорила о брендах, которые сейчас на ней.

— Мое платье сшито на заказ, оно бесценно уже потому что на мне. Главное — не что на тебе надето, а на ком. Это эксклюзивная ручная вышивка, тут кружево, стразы Swarovski, аппликация, шлейф, — пояснила Бузова.

Также она упомянула, что ремонт в ее квартире стоит дорого, потому что «мрамор, в принципе, дорогой».

Ранее телеведущая рассказала, почему до сих пор не переехала в новую квартиру.

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