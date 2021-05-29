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Движение наземного транспорта восстановили на Боровском шоссе
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Движение наземного транспорта восстановили на Боровском шоссе

Василий Плиткин

Транспорт

Движение наземного и личного транспорта восстановили на Боровском шоссе и проспекте Генерала Дорохова после подтопления. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, восстановлено движение трамваев в районе площади Борьбы.

В свою очередь в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы уточняется, что скопление воды на Боровском шоссе полностью ликвидировано. Работы провели прибывшие на место в течение 10 минут бригады ГУП «Мосводосток».

Ранее сообщалось, что из-за подтопления проезжей части на Боровском шоссе задерживаются курсирующие на этом участке автобусы, а также некоторые маршруты трамваев на других улицах столицы.

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