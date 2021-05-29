Эксперт по этикету перечислила правила онлайн-общения

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Правила общения в интернете в современные дни приобрели особенную актуальность. Пандемия коронавируса перевела в онлайн-режим не только деловые встречи и переговоры, но и другие мероприятия.

В связи с этим особенно важно корректное общение, умение проявить онлайн-уважение к собеседникам и сделать коммуникацию комфортной. Подробно об этом рассказала эксперт по современному этикету и деловому протоколу Татьяна Баранова.

На сегодняшний день популярной площадкой для проведения встреч делового характера стала платформа Zoom. Этот формат общения уже имеет ряд правил для участников. Например, нужно заранее позаботиться о технической стороне вопроса, то есть проверить наличие соединения, заряд батареи и так далее. Важно быть в подобающем виде, а также уделить внимание тому, чтобы фон также соответствовал мероприятию.

Лучше всего заранее предупредить всех домочадцев о важной видеоконференции, чтобы они не шумели и не появлялись в кадре, отмечает ФАН. При включенной камере нельзя ходить, ерзать и заниматься посторонними делами. Во время видеобеседы желательно смотреть в камеру, чтобы создавался эффект прямого взгляда.

— Помимо этого, очень важно не впадать в крайности и не собирать видеоконференции по каждому поводу, — объяснила Татьяна Баранова.

Для передачи информации она посоветовала использовать текстовые чаты.

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