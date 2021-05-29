Жители России рассказали о путешествиях своей мечты

Фото: pexels.com / VisionPic.net

Большинство жителей нашей страны рассказали, что мечтают посетить как можно больше стран. Путешествовать они готовы в течение двух недель лета в компании членов своей семьи. Об этом свидетельствует опрос сервиса планирования путешествии OneTwoTrip.

Около 53 процентов россиян сообщили, что хотели бы посетить как можно больше стран. При этом чуть менее трети респондентов отметили, что их удовлетворят путешествия в 10 стран. Побывать в 20 и 30 странах мечтают приблизительно равное число человек — 7,8 процента и 6 процентов соответственно.

Около 27,5 процента опрошенных назвали идеальной продолжительностью отпуска одну-две недели. Еще около четверти жителей страны рассказали, что хотели бы провести в отпуске месяц. Об отпуске в один-два месяца мечтают 11,8 процента респондентов.

Примерно 56,5 процента россиян назвали лучшим временем для отдыха лето. Для 21,8 процента участников опроса сезон не имеет значения.

Большинство респондентов (56,4 процента) предпочитают отдыхать с семьей, путешествие с друзьями выбрали 15,9 процента, еще 11,4 процента мечтали бы провести отпуск в одиночестве.

— 36,4 процента мечтают отправиться в поездку на круизном судне, а 35,8 процента — в доме на колесах. Еще 25 процентов назвали вертолет. К тому же 19 процентов планируют путешествие на скоростном поезде. Голоса 5,4 процента разделились между другими вариантами, в числе которых лодка и мотоцикл, — цитирует результаты исследования «Известия».

Чуть более 12 процентов россиян мечтают побывать у Эйфелевой башни, еще 5,8 процента — увидеть египетские пирамиды, а полюбоваться статуей Свободы изъявили желание 5,3 процента респондентов.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что больше половины россиян регулярно занимаются спортом.

Читайте также: Около 30 процентов россиян посещают музеи и театры хотя бы раз в неделю