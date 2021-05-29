Светличная рассказала о чувствах к Тихонову на съемках «Семнадцати мгновений весны»

Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Актриса Светлана Светличная призналась, что с симпатией относилась к своему партнеру по фильму «Семнадцать мгновений весны» Вячеславу Тихонову.

По словам Светличной, Тихонов был потрясающим актером и интеллигентным человеком, и супруг актрисы Владимир Ивашов даже волновался, что она может в него влюбиться.

— Я чувствовала к нему симпатию. Актеры играют в кадре — это само собой. Но очень важно и реально симпатизировать друг другу. И эта симпатия Тихонова ко мне, и моя к нему оказывала нам помощь на съемках. Там не надо было ничего придумывать, перестраивать себя, чтобы сыграть чувства, — просто быть натуральной, — рассказала Светличная в интервью «АиФ».

По мнению актрисы, которой недавно исполнился 81 год, они с Тихоновым в картине составили хорошую пару. Она отметила, что актер, переживавший на момент съемок непростой период в личной жизни, также остался доволен их партнерством.

Напомним, 12-серийная военная драма «Семнадцать мгновений весны» вышла на экраны в 1973 году. Вячеслав Тихонов исполнил в ленте главную роль — советского разведчика Штирлица. Светлана Светличная воплотила в картине образ стенографистки Габи Набель.

Ранее сообщалось, что актрису Светлану Светличную выписали из больницы, куда ее госпитализировали с подозрением на инсульт.

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