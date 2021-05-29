Стало известно, как космонавты спасаются от радиации

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Самые высокие дозы радиации находятся в каютах, предназначенных для сна. Там они на 40 процентов выше, чем в других отсеках, утверждают специалисты. В свою очередь космонавт-испытатель Сергей Нефедов подтвердил, что тема радиации в космосе является достаточно большой проблемой, однако космонавтам помогает близость к Земле.

— Можно выделить несколько видов радиации: земную, космическую, солнечную и галактическую. Все они достаточно опасны для любого живого существа, — объяснил Сергей Нефедов.

Он пояснил, что на корабле для космонавта жизненно важно обеспечить безопасность. Планета Земля сдерживает большую часть радиации, так как обладает геомагнитным полем. А космические корабли находятся относительно не очень высоко от планеты, примерно на расстоянии 400–450 километров. По словам эксперта, Земля гасит некую космическую радиацию, поступающую на сам космический аппарат. Однако этого мало, уверен космонавт.

Он подчеркнул, что в разных зонах летательного аппарата различный уровень радиации, отмечает ИА «НСН». Эксперт объяснил, что радиация выше в спальных местах, потому что они находятся ближе к обшивке корабля. Самым лучшим средством защиты от радиации в космосе считаются полиэтилен и вода. Космонавты делают специальный настил из полиэтиленовых пакетов и влажных гигиенических салфеток. Это позволяет обеспечить максимальную защиту.

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