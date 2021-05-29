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Синоптик предупредила жителей столичного региона о заморозках
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптик предупредила жителей столичного региона о заморозках

Ростислав Зубков

Общество

В ночь на 31 мая в Московской области местами могут быть заморозки. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» предупредила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в воскресенье «власть над погодой будет переходить к антициклону скандинавского происхождения». Он принесет в регион более холодный воздух, также будет расти атмосферное давление, отметила синоптик.

— Когда ветер стихнет, установится штилевая погода и небо прояснится, не исключено, что температура по области местами будет опускаться до нуля или слабоотрицательных значений в ночь на 31 мая. Хотя днем будет 16—18 градусов тепла, — прогнозирует собеседница «ВМ».

Она отметила, что далее, к 1 июня, дневная температура будет возвращаться к климатической норме (плюс 18–20 градусов). В последующие дни ожидается комфортная погода, без осадков и шквалистых порывов ветра, сказала Позднякова. Столбики термометров днем могут показать 24 градуса выше нуля, добавила она.

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