Названы варианты для быстрой подработки в Санкт-Петербурге

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Подборку востребованных вакансий для подработки в выходные и праздники для жителей Санкт-Петербурга подобрали эксперты. Соответствующий анализ провели сотрудники сервиса по поиску работы hh.ru.

Большинство компаний готовы предложить соискателям, которые могут трудиться по субботам и воскресеньям, ежедневные либо еженедельные выплаты. То есть эти вакансии отлично подойдут тем, кто хочет быстро заработать.

Средняя заработная плата на выходных в Северной столице составляет от 30 тысяч рублей. Причем 42 процента предложений относятся к области торговли. Нередко встречаются вакансии для административного персонала и представителей транспорта, отмечают «Невские новости». Большая часть предложений подойдет для соискателей, у которых нет опыта работы.

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