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В Кремле сообщили о продолжении переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
Фото: Администрация президента РФ

В Кремле сообщили о продолжении переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжают переговоры, которые проводятся в Сочи. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу, 29 мая.

— Сегодня общение двух президентов продолжается, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Александр Лукашенко прибыл в Сочи в пятницу, 28 мая. Переговоры лидеров двух стран продолжались более пяти часов.

Ранее белорусский лидер заявил, что во время встречи намерен показать Владимиру Путину «некоторые документы», связанные с инцидентом с самолетом Ryanair в Минске.

Напомним, пресс-служба Национального аэропорта Минск 23 мая сообщила, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан в Минске.

Читайте также: Самолет Ryanair и рост товарооборота: о чем говорили Путин и Лукашенко на встрече в Сочи

Александр ЛукашенкоВладимир ПутинСочи
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