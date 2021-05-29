Директор Джигана отреагировал на слова украинского радикала о госизмене

Фото: @iamgeegun / Официальный аккаунт Джигана в Instagram

Рэп-исполнитель Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) не знает, что на Украине его хотят привлечь к уголовной ответственности за концерты в Крыму. Об этом «Вечерней Москве» сообщил его концертный директор Кирилл Павлов.

— Я и Джиган впервые слышим о том, что его на Украине хотят привлечь к уголовной ответственности за концертную деятельность, — сообщил Павлов.

Он добавил, что никаких сообщений о нарушении закона со стороны украинских властей к рэперу не поступало.

Ранее экс-глава одесского отделения «Правого сектора»* Сергей Стерненко призвал возбудить уголовное дело против артиста за концерты на территории Крыма. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Facebook. Радикал отметил, что рэпер неоднократно выступал на полуострове, приезжая туда «незаконным способом», и поддерживал воссоединение Крыма с РФ.

По мнению Стерненко, в действиях артиста усматривается посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины. Также радикал обвинил рэпера в госизмене и призвал немедленно его задержать.

Напомним, Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей полуострова и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ. Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства.

*Экстремистская организация, запрещенная в России

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