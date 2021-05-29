Сборная России по хоккею обыграла швейцарцев в пятом матче ЧМ

Фото: twitter.com/russiahockey

Хоккеисты сборной России обыграли швейцарскую команду в пятом матче чемпионата мира в Риге.

Встреча, состоявшаяся в субботу, 29 мая, завершилась со счетом 4:1 в пользу российских спортсменов. У победителей отличились Антон Бурдасов, Павел Карнаухов и Сергей Толчинский. В ворота российской команды шайбу забросил Нико Хишер.

Эта победа оказалась уже четвертой у россиян в рамках проходящего турнира.

А вот как дело было: большинство наше, но Бурдасову нужно только пару шагов сделать после входа в зону - и гол. Галимов - ассистировал. #SUIRUS #IIHFWorlds #снамироссия pic.twitter.com/otBEMg9jyC — Хоккей России (@russiahockey) May 29, 2021

Ранее, 24 мая, сборная России потерпела первое поражение на ЧМ, уступив словакам.

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