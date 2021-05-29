Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сборная России по хоккею обыграла швейцарцев в пятом матче ЧМ
Фото: twitter.com/russiahockey

Сборная России по хоккею обыграла швейцарцев в пятом матче ЧМ

Виктория Родимкина

Спорт

Хоккеисты сборной России обыграли швейцарскую команду в пятом матче чемпионата мира в Риге.

Встреча, состоявшаяся в субботу, 29 мая, завершилась со счетом 4:1 в пользу российских спортсменов. У победителей отличились Антон Бурдасов, Павел Карнаухов и Сергей Толчинский. В ворота российской команды шайбу забросил Нико Хишер.

Эта победа оказалась уже четвертой у россиян в рамках проходящего турнира.

Ранее, 24 мая, сборная России потерпела первое поражение на ЧМ, уступив словакам.

Читайте также: Попасть на ЧМ по хоккею смогут только болельщики из эпидемиологически безопасных стран

хоккейШвейцариясборная России
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте