«Прослезилась»: поклонники Орбакайте отреагировали на трогательное фото с Моисеевым

Фото: instagram.com/bmoiseevpro

Подписчики Кристины Орбакайте в соцсети Instagram прокомментировали трогательное фото певицы, где она стоит, обнимая певца Бориса Моисеева, который недавно перенес два инсульта.

Артист появился на публике впервые за долгое время ради юбилея Орбакайте.

На снимке, сделанном на праздновании 50-летия певицы, они стоят, обнимая друг друга. При этом Борис Моисеев пришел на праздник в стильном черном костюме и с голубым шарфом. Орбакайте нарядилась в белое платье.

Поклонники прокомментировали фотографию— «Кристина, какая вы замечательная. Я прослезилась от фото с Борисом Моисеевым. Как это хорошо, когда не забывают друзей, учителей»; «Здоровья Борису Моисееву!».

Ранее Кристину Орбакайте с юбилеем поздравили ее мама — Алла Пугачева с Максимом Галкиным.

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