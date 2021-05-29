Ведьма рассказала, как человек может жить до 150 лет

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Человеческое тело можно рассматривать как механизм, который вмещает в себя душу, а также нуждается в техническом обслуживании. Такого мнения придерживается ведьма Алена Полынь.

Таким образом, она поддержала предложение группы ученых из России, Соединенных Штатов и Сингапура о том, что максимальная продолжительность жизни человека может составлять до 120-150 лет.

— На мой взгляд, жить можно достаточно долго. Уж 100 лет точно, а не 70 или 80. Понятно, что человеческое тело — это некая машина, которая со временем может ломаться, как и любой механизм, — объяснила ведьма.

Она также отметила, что часто люди в стремлении к долголетию игнорируют один важный факт, передает ФАН. Просто, по ее словам, за организмом нужно следить, вкладывать усилия в обслуживание этого механизма, его починку и так далее. В результате человек получит долгую и качественную жизнь.

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