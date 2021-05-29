«Холодное прощание весны»: Вильфанд рассказал, когда в Москве закончатся дожди

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Дожди в Москве полностью прекратятся только ко вторнику, 1 июня, но заметные осадки утихнут уже во второй половине 30 мая. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу, 29 мая.

По его словам, вечером в воскресенье в городе начнет расти атмосферное давление, что приведет к снижению значительных осадков.

— В понедельник (31 мая — прим. «ВМ») еще будут местами небольшие кратковременные осадки, но во вторник, 1-го числа, уже без осадков, — сказал Роман Вильфанд.

Он отметил, что жителей столицы ждет «холодное прощание весны». Специалист пояснил, что в ближайшие два дня в столице будет на 3–4 градуса ниже нормы, сообщает ТАСС.

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