Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Холодное прощание весны»: Вильфанд рассказал, когда в Москве закончатся дожди
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Холодное прощание весны»: Вильфанд рассказал, когда в Москве закончатся дожди

Виктория Родимкина

Город

Дожди в Москве полностью прекратятся только ко вторнику, 1 июня, но заметные осадки утихнут уже во второй половине 30 мая. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу, 29 мая.

По его словам, вечером в воскресенье в городе начнет расти атмосферное давление, что приведет к снижению значительных осадков.

— В понедельник (31 мая — прим. «ВМ») еще будут местами небольшие кратковременные осадки, но во вторник, 1-го числа, уже без осадков, — сказал Роман Вильфанд.

Он отметил, что жителей столицы ждет «холодное прощание весны». Специалист пояснил, что в ближайшие два дня в столице будет на 3–4 градуса ниже нормы, сообщает ТАСС.

Читайте также: Около 40 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве в субботу

погода в столицедождьпрогноз погоды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте