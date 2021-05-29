Около 40 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве в субботу

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столице в субботу, 29 мая, выпало около 40 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

С утра 29 мая по состоянию на 18:00 на метеостанции ВДНХ было зафиксировано 20 миллиметров осадков. Это составляет 39,2 процента месячной нормы.

Норма осадков для мая в столице — 51 миллиметр.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы о сильном дожде и ветре в столице 29 мая.

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