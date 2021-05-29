Столичных автомобилистов призвали к осторожности из-за непогоды 29 мая

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На фоне прогнозов синоптиков о затяжном дожде в субботу, 29 мая, столичный департамент транспорта призвал москвичей быть внимательнее и осторожнее за рулем.

— Будьте внимательны. Не паркуйтесь под деревьями и билбордами, не забывайте зонты. Если за рулем — держите дистанцию и соблюдайте скоростной режим, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что май в Москве перевыполнит климатический план по осадкам примерно на 75 процентов. По его словам, за последний месяц весны в столице уже выпал 71 миллиметр осадков при норме 51 миллиметр.

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