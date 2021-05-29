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МЧС предупредило жителей столицы о сильном дожде и ветре в столице 29 мая
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

МЧС предупредило жителей столицы о сильном дожде и ветре в столице 29 мая

Анастасия Колоскова

Город

Москвичей и гостей столицы предупредили о непогоде в субботу, 29 мая. До конца суток в городе ожидаются сильный дождь, ветер и гроза. Экстренное предупреждение опубликовал столичный главк МЧС на официальном сайте.

Отмечается, что порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду.

В ведомстве порекомендовали автомобилистам снизить скорость движения, соблюдать дистанцию, избегать обгонов и перестроений, а также не парковать машины вблизи деревьев.

Кроме того, москвичей попросили не оставлять детей на улице без присмотра и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

— При движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде, — сообщается на сайте ведомства.

Ранее о ветре и грозе 29 мая москвичей предупредил комплекс городского хозяйства столицы.

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