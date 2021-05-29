Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе 29 мая

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Днем в субботу, 29 мая, синоптики прогнозируют в столице грозы и сильные порывы ветра. Об этом сообщил Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что неблагоприятная погода сохранится до 18:00. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

— Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили, — говорится в сообщении.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что май в Москве перевыполнит климатический план по осадкам примерно на 75 процентов. По его словам, за последний месяц весны в столице уже выпал 71 миллиметр осадков при норме 51 миллиметр.

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