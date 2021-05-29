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МВД опровергло слухи о запрете выдачи загранпаспортов РФ за рубежом
Фото: Вечерняя Москва

МВД опровергло слухи о запрете выдачи загранпаспортов РФ за рубежом

Татьяна Плотникова

Общество

Сообщения об изменении порядка выдачи гражданам России заграничных паспортов за рубежом не соответствуют действительности. Об этом в субботу, 29 мая, рассказали в Министерстве внутренних дел РФ.

Ранее некоторые средства массовой информации сообщили, что россияне смогут получить загранпаспорт теперь только на территории РФ в связи с тем, что с 30 мая вступает в силу новый административный регламент Министерства внутренних дел по выдаче таких документов. Однако адвокат Сергей Бадамшин уточнил, что данный приказ никак не влияет на граждан, которые хотят получить паспорт за рубежом.

В МВД отметили, что административный регламент определяет порядок оказания государственной услуги на территории России миграционными подразделениями министерства и не распространяется на учреждения России в зарубежных странах, которые также уполномочены выдавать заграничные паспорта.

Сообщения об отмене выдачи россиянам загранпаспортов за рубежом также опровергли в Министерстве иностранных дел РФ. Там отметили, что получить документ, удостоверяющий личность граждан за пределами РФ, проживающие за рубежом россияне по-прежнему могут в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации в иностранных государствах, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Правила выдачи загранпаспортов изменят в России

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