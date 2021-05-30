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Синоптик рассказал, когда россиянам ждать потепления
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Синоптик рассказал, когда россиянам ждать потепления

Татьяна Плотникова

Общество

Потепление в центре Европейской России прогнозируется со вторника, 1 июня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам специалиста, 1 июня в центральной части европейской территории страны ожидается до 17-19 градусов тепла, при этом будет солнечно. Затем с каждым днем температура воздуха будет расти на один-два градуса и к концу рабочей недели достигнет 25 градусов выше нуля.

Таким образом, к пятнице, 4 июня, значения температуры будут превышать климатическую норму на один-два градуса. Такое потепление и погода без осадков, по словам Вильфанда, будут характерна для всего Центрального федерального округа, сообщает РИА Новости.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что дожди в Москве полностью прекратятся только ко вторнику, 1 июня, но заметные осадки утихнут уже во второй половине 30 мая.

Читайте также: Около 40 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве в субботу

потеплениеРоман ВильфандГидрометцентр РФ
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