Юрист объяснил, как защитить свою квартиру от воров

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Квартирные воры выбирают в качестве объекта для ограбления наименее защищенное и доступное жилье. Чтобы защититься от воров, следует соблюдать определенные рекомендации, рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

По словам Редина, как правило, преступники обращают внимание на квартиры, расположенные на первых и последних этажах, а также те, к чьим окнам проще добраться с лестницы или козырька подъезда.

Если же квартира оборудована средствами усиленной защиты, вероятность квартирной кражи резко снижается. Речь идет не только об инженерных средствах вроде решеток и рольставней, но и технических — сигнализации, охранных системах во всех уязвимых местах, уточнил эксперт.

Воры, вероятнее всего, не станут тратить время на вскрытие металлической двери с несколькими замками. Можно также установить двойную дверь. Если квартира находится на первом этаже, рекомендуется защитить окна решетками.

Редин также посоветовал поддерживать хорошие отношения с соседями, чтобы в случае отъезда можно было попросить их присмотреть за квартирой и забирать из почтового ящика прессу — тогда накопившаяся почта не подскажет ворам, что хозяев долго нет дома.

Для защиты своего жилища рекомендуется заключить договор с частным охранным предприятием по установке сигнализации или установить кнопку экстренного вызова сотрудников Росгвардии.

Не лишним будет застраховать квартиру и ценное имущество в ней, предусмотрев в договоре хищение в качестве страхового случая, рассказал Редин агентству «Прайм».

Ранее эксперты по безопасности рассказали, как защититься от квартирных краж в летний сезон.

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