Синоптик предупредил о заморозках в ряде регионов

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Жителям ряда российских регионов в ближайшие дни предстоит пережить заморозки, а в некоторых случаях — легкие морозы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, уже в ночи на 30 и 31 мая в Тверской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Кировской областях, в Карелии, Новгородской областях прогнозируется до минус двух градусов, в Ленинградской области возможно до минус трех градусов.

На юге Сибирского федерального округа и Хакасии температура может опуститься до пяти-семи градусов ниже нуля.

Заморозки ожидают также жителей Томской и Новосибирской областей, Алтайского края. После снижения температуры в эти регионы придет жара до 33 градусов, а затем вновь прогнозируется похолодание, сообщает РИА Новости.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, когда жителям центральной части Европейской России ждать потепления.

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