Синоптик предупредил о заморозках в ряде регионов
Жителям ряда российских регионов в ближайшие дни предстоит пережить заморозки, а в некоторых случаях — легкие морозы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По словам метеоролога, уже в ночи на 30 и 31 мая в Тверской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Кировской областях, в Карелии, Новгородской областях прогнозируется до минус двух градусов, в Ленинградской области возможно до минус трех градусов.
На юге Сибирского федерального округа и Хакасии температура может опуститься до пяти-семи градусов ниже нуля.
Заморозки ожидают также жителей Томской и Новосибирской областей, Алтайского края. После снижения температуры в эти регионы придет жара до 33 градусов, а затем вновь прогнозируется похолодание, сообщает РИА Новости.
Ранее Роман Вильфанд рассказал, когда жителям центральной части Европейской России ждать потепления.
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