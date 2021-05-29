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Почти две месячные нормы осадков выпало в столице за май
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Почти две месячные нормы осадков выпало в столице за май

Виктория Родимкина

Город

В столице в мае выпало почти две месячные нормы осадков — 93,3 миллиметра. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в субботу, 29 мая.

По его словам, этот май стал четвертым в списке самых дождливых в XXI веке. Синоптик сообщил, что в столице 29 мая выпало 22 миллиметра осадков.

— Таким образом, всего за май выпало 93,3 миллиметра осадков, что равняется 183 процентам от месячной нормы осадков, то есть почти две нормы выпало, — сказал Михаил Леус.

Он отметил, что в Луховницах было зафиксировано больше всего осадков — 30 миллиметров. Специалист добавил, что 29 мая в Кашире и Коломне выпал град, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Москве 29 мая выпало 40 процентов от месячной нормы осадков.

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