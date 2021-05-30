Россияне назвали причины, по которым они не хотят заводить детей

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Многие россияне не хотят заводить детей из-за нехватки денег, маленького жилья или отсутствия партнера. Это следует из исследования банка «Открытие» в воскресенье, 30 мая.

— Среди факторов, которые сильнее всего влияют на решение о рождении ребенка, респонденты называли нехватку денег (23 процента женщин и 27 процентов мужчин), дефицит жилплощади (16 процентов женщин и 15 процентов мужчин), отсутствие «второй половинки» (10 процентов женщин и 14 процентов мужчин), — говорится в исследовании.

Большинство россиян имеет в семье лишь одного ребенка, чуть меньшее число людей — двух детей. Только пять процентов женщин и четыре процента мужчин рассказали, что у них в семье три и более детей, отмечает РИА Новости со ссылкой на данные исследования.

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