Синоптик предупредил о «по-сентябрьски холодной» погоде в Москве 30 мая

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Холодная погода, характерная для сентября, ожидает горожан в воскресенье, 30 мая. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Сегодня синоптическая ситуация в Москве обусловится влиянием скандинавского антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за облаков неуверенно выглянет солнце, но северо-восточный ветер будет закачивать новые порции холода с температурным фоном на пять–шесть градусов ниже положенной нормы, что соответствует климатическим показателям сентября, — рассказал синоптик.

Температура воздуха в столице прогреется до 13–15 градусов. Ветер будет дуть со скоростью четыре–девять метров в секунду. В целом в городе будет «по-сентябрьски холодно и ветрено», сообщил Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Ранее сообщалось, что почти две месячные нормы осадков выпало в Москве за май.

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