Еще 9694 случая COVID-19 выявили в России за сутки

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Еще 9694 случая коронавируса выявили в 85 регионах России за последние сутки. Об этом говорится в Telegram-канале оперштаба в воскресенье, 30 мая.

Среди новых пациентов 13,4 процента не имели клинических проявлений болезни.

За сутки были зафиксированы 355 летальных исходов, полностью выздоровели 7386 пациентов.

На первом месте по количеству заболевших остается Москва. За последние 24 часа в столице заболел 3719 человек, на втором месте — Санкт-Петербург, где за сутки выявили 829 случаев заболевания. На третьем месте — Московская область с 748 заболевшими.

В России с начала пандемии выявили 5 063 442 случая COVID-19. За все время скончались 121 162 человека, вылечились от инфекции 4 677 870 пациентов.

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