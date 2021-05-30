Доктор Мясников связал чувство недосыпа со смертельной опасностью

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Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о связи между «чувством разбитости» после сна и риском тяжелых заболеваний. В эфире телепередачи он ответил на вопрос гостя программы о недосыпе.

— Ваш диагноз практически ясен — это синдром слип-апноэ: человек ночью лежит, храпит, мышцы мягкого неба ослаблены, ткани мягкого неба западают и перекрывают вам вход в дыхательное горло. И вот вы храпите, потом вы замираете на несколько секунд, а потом — жуткий всхрап! — ответил доктор.

В таком случае необходимо обратиться к врачу-сомнологу. Люди с этим заболеванием имеют повышенный риск сердечно-сосудистых недугов, снижения памяти, депрессии и головных болей, предупредил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее сомнолог рассказал, чем опасна избыточная сонливость.

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