Сергей Собянин поздравил с юбилеем актрису и певицу Роксану Бабаян

Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Роксану Бабаян. Соответствующую телеграмму опубликовали на официальном сайте мэра столицы.

Глава города назвал Бабаян замечательной певицей и актрисой. Он отметил, что артистка внесла большой вклад в развитие российской культуры.

— Созданные вами яркие женские образы украшают кино, театр, эстраду. Ваш талант и обаяние снискали вам искреннюю любовь зрителей. Пусть вашим творческим талантам всегда сопутствуют удача и успех, — отметил мэр.

Роксана Бабаян родилась 30 мая 1946 года в Ташкенте. У артистки не было профильного образования, во времена учебы в Ташкентском институте инженеров железнодорожного транспорта она участвовала в художественной самодеятельности. Затем стала петь и играть на большой сцене. В 1999 году певице было присвоено звание народной артистки России.​

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