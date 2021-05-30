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Сергей Собянин оценил уровень системы образования в Москве
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Сергей Собянин оценил уровень системы образования в Москве

Иван Юминов

Город

Москва занимает пятое место в мире по качеству образования. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 30 мая.

— По рейтингам Москва является пятой системой в мире по образованию, ее сравнивают с ведущими городами и странами, причем это не наше исследование. Очень крутой результат. Это говорит о том, что мы не понизили уровень образования, несмотря на все сложности, — рассказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Он также отметил, что за последнее время количество победителей из Москвы на Всероссийской олимпиаде школьников увеличилось почти в три раза. Стало больше и школ, которые готовят таких учеников.

Повышать уровень образования, по словам мэра, помогает и Московская электронная школа (МЭШ). Онлайн-занятия, методические пособия, а также большое число людей, которые работают со сценариями уроков, позволяют подобрать индивидуальный подход к каждому ученику, добавил глава города.

Ранее Собянин сообщил, что московские школьники завоевали половину дипломов всероссийской олимпиады 2020/21 учебного года. Они получили 1346 наград: 266 дипломов победителей и 1080 дипломов призеров.

Читайте также: Мэр Москвы поздравил российских школьников с победой на Азиатской олимпиаде по физике

системы образованияМоскваСергей Собянин
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