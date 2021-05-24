Мэр Москвы поздравил российских школьников с победой на Азиатской олимпиаде по физике

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил российскую сборную с победой на Азиатской олимпиаде по физике. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, все восемь членов российской команды получили золотые медали. Это абсолютный рекорд соревнований. Четверо из восьми школьников являются учащимися московских образовательных учреждений.

— Желаю ребятам дальнейших успехов! — написал Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов открыли Музей нефти на Сретенском бульваре.

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