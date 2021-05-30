Эксперт назвала опасность хранения личных данных на рабочем компьютере

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Хранение личных данных на рабочем компьютере может быть опасным. Об этом заявила специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

— Заражение возможно даже при использовании популярных офисных приложений, например, MS Word, Excel, Acrobat Reader и так далее, — рассказала эксперт.

Кроме того, не исключена ситуация, когда человек может по ошибке отправить коллегам или начальству личную информацию. Оптимальным вариантом будет получать данные со смартфона, а не загружать их на рабочий компьютер, приводит слова Ильичевой «Газета.ру».

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