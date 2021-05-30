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Эксперт назвала опасность хранения личных данных на рабочем компьютере
Фото: freepik.com

Эксперт назвала опасность хранения личных данных на рабочем компьютере

Иван Юминов

Технологии

Хранение личных данных на рабочем компьютере может быть опасным. Об этом заявила специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

— Заражение возможно даже при использовании популярных офисных приложений, например, MS Word, Excel, Acrobat Reader и так далее, — рассказала эксперт.

Кроме того, не исключена ситуация, когда человек может по ошибке отправить коллегам или начальству личную информацию. Оптимальным вариантом будет получать данные со смартфона, а не загружать их на рабочий компьютер, приводит слова Ильичевой «Газета.ру».

Ранее сообщалось о способе спасти мобильный телефон при перегреве.

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