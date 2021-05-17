«Здравствуйте, вот ваши деньги!»: названы риски снятия налички с помощью QR-кода

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Банки в России разрешат снимать деньги по чужой карте. Новую функцию начнут внедрять с 2022 года, пишут СМИ. Как работает эта система, с чем связано ее появление и какие есть риски, выясняла «Вечерняя Москва».

О предстоящем нововведении 17 мая сообщили «Известия». По данным газеты, со следующего года кредитные организации по всей стране начнут массово внедрять функцию по снятию денег в банкомате с карты другого человека. Принцип простой: в мобильном приложении банка пользователь сможет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, чтобы далее отправить ее другу, который сможет забрать деньги в банкомате, отсканировав код. Аналогично можно будет и пополнять счет.

В разговоре с «ВМ» специалист по информационной безопасности Олег Седов назвал предстоящее нововведение примером последствий коронавирусной изоляции.

— Во время пандемии банки очень много сделали такого, что пошло на пользу удаленному режиму. Однако в погоне за новыми сервисами банки были вынуждены переложить ответственность с себя на клиентов. Я боюсь, что это было правильное решение, но у него будут определенные негативные последствия, если не проинформировать людей о масштабах возможных неприятностей, — сказал собеседник издания.

По его мнению, такое применение QR-кода удобно, но рискованно. Впрочем, говорит эксперт, сразу поддаваться страхам и отметать новую идею не нужно.

— Риски мошенничества, безусловно, есть, но это не повод вести себя как средневековые инквизиторы и сжигать все лучшее только потому, что мы не понимаем, как оно работает, — отметил Седов. — Просто нужно помнить главное правило: что удобно, то небезопасно. Сами посудите: вы вошли в банк — там надо какие-то поначалу шокирующие действия делать, пароли вводить, слово проверочное запоминать… Хорошо, когда зашел банк, а тебе: «Здравствуйте, вот ваши деньги!» Но тогда встает вопрос: неужели каждый может так зайти и списать деньги с моего счета? Вот тут начинаются сложности.

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Аферисты, по словам эксперта, могут атаковать минимум двумя способами. С одной стороны, нельзя исключать перехват QR-кода каким-нибудь хакером, а с другой, добавляет Седов, под маской друга, которому доверяется код, может оказаться вовсе не ваш приятель.

— Просто мошенники в соцсети напишут: «Брат, надо деньги. Код срочно!» Поэтому к любой входящей информации нужно относиться критически, — посоветовал собеседник «ВМ».

С вопросом о том, будет ли такая функция популярна, в том числе у старшего поколения, Седов посоветовал обратиться к маркетологам. Вместе с тем он обратил внимание, насколько парадоксальным образом человечество относится к новинкам в области технологий.

— Спрос уже давно не определяет предложение. Какой был спрос на айпады в свое время? Да никакого! Просто «яйцеголовые» что-то придумали, потом убедили нас, что нам это надо, и теперь мы жить без этого не можем. С QR-кодами будет так же: сначала они вызовут шок, потом мы попробуем — и неожиданно все этим уже пользуются, — заключил эксперт.

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