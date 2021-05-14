Оплата лицом: пропустит ли Face Pay мошенников и близнецов в метро

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

До конца 2021 года на всех станциях московского метро будет введен новый способ оплаты поездок, сообщили столичные власти. Система получила название Face Pay, она будет сканировать лица пассажиров и за полторы секунды списывать деньги за поездку. Подружится ли эта система распознавания лиц с масками, которые нужно носить во время пандемии? Кого Face Pay может не узнать? Можно ли надеть маску с лицом другого человека и спокойно пройти? Ответы на эти и другие вопросы — в материале «Вечерней Москвы».

Медицинская маска закрывает половину лица. Face Pay точно сможет меня распознать?

По словам эксперта по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексея Лукацкого, современные системы распознавания лиц «могут работать только по глазам». Рот и нос, которые, например, требует Face ID на iPhone, этим системам не требуются, уточнил собеседник «ВМ».

Вместе с тем Лукацкий подтвердил, что темные или солнцезащитные очки в подземке все же придется снять, если пассажир хочет сотрудничать с Face Pay.

— Новая система не дает 100-процентного покрытия. Это лишь новая возможность для тех, кто готов ей пользоваться. Еще остается оплата по карте «Тройка», платежной карте, телефону и билетам, — уточнил эксперт.

Если у человека косоглазие?

С этим проблем тоже не будет, заверил Лукацкий. Он подчеркнул, что при проходе в метро необязательно нужно будет смотреть прямо в крошечную камеру аппарата.

— Системе не нужно, чтобы вы смотрели прямо в камеру, — сказал эксперт.

На Западе пользователи Face ID жаловались, что система иногда не узнает людей. С Face Pay такое может быть?

Система, о которой рассказали власти, — это совершенно другая разработка, отличная от того же Face ID, заявил Лукацкий. По его словам, сбоев с распознаванием быть не должно, но для большей уверенности нужно провести более массовое тестирование системы.

— Пока на 100 тысяч человек ее не проверяли, надо дождаться проверок — первых работ по системе. Только тогда можно будет говорить о ее применимости, — считает собеседник «Вечерней Москвы».

Он обратил внимание, что система в принципе не сработает, если к идентификатору не привязать какую-либо платежную составляющую (банковский счет, карту и т. п.) пассажира.

— А для детей до 12 лет это по определению невозможно, — заметил эксперт.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Можно ли обмануть систему, надев маску с лицом другого человека?

Лукацкий назвал такую ситуацию вполне реальной, но при этом эпизодичной. По мнению специалиста, мошенники вряд ли будут массово этим заниматься.

— Конечно, на первых порах они будут экспериментировать с этими шутками, но большого количества мошенничества именно на проходе к транспорту не будет, — полагает эксперт.

По его словам, число возможных нарушений в этой сфере зависит в том числе от самой системы, ее алгоритмов и защищенности.

Говоря о мошенничестве «на стороне банков», Лукацкий выразил мнение, что его объемы не зависят от того, какие инструменты подключаются к счетам пассажиров.

Как система поведет себя, если ей встретятся близнецы?

В случае если Face Pay столкнется с двумя очень похожими людьми, она их различит и пропустит, но с близнецами могут быть трудности, допустил Лукацкий. По его словам, близнецам остается либо прибегнуть к другим вариантам оплаты поездки, либо договориться между собой о возможных эксцессах с системой.

— Тут проблема не такая серьезная, поскольку это все же близкие друг другу люди, а они смогут рассчитаться между собой, если система спишет деньги не с того счета, — заключил собеседник «ВМ».

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