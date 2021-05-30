Футболист Александр Головин рассказал о трудностях жизни в Европе

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин рассказал о трудностях жизни в Европе.

— В Европе тяжело было первое время. Сейчас уже адаптировался, но все равно никогда не буду ощущать себя там так, как в России. Неважно, где именно — в Барселоне или в Монако, — поделился спортсмен в интервью изданию Sport24.

ФК «Монако» приобрел Головина после чемпионата мира-2018 за рекордные для России 30 миллионов евро. В предыдущем сезоне в чемпионате Франции ему удалось отдать девять голевых пасов и забить пять голов за 21 матч. До этого в составе ЦСКА футболист стал чемпионом России в сезоне-2015/16 и трижды занял с командой второе место в турнире.

Ранее сообщалось, что футболист сборной России Максим Мухин перешел из «Локомотива» в ЦСКА.

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