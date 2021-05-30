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Нурмагомедов отказался от боя с боксером Флойдом Мэйуэзером
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Нурмагомедов отказался от боя с боксером Флойдом Мэйуэзером

Татьяна Плотникова

Спорт

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов отклонил предложение провести бой против американского боксера Флойда Мэйуэзера.

Нурмагомедов подтвердил, что переговоры относительно такого поединка проводились «со стороны Саудовской Аравии», где мог состояться бой. Однако российский спортсмен отказался от предложения, хотя и признал, что «соблазн всегда присутствует».

Назвать точную сумму возможного гонорара за бой с Мэйуэзером Нурмагомедов не смог. Комментируя слухи о том, что ему предлагали 100 миллионов долларов, он ответил, что «точно такой суммы не было, но приблизительно столько было», сообщает ТАСС.

Напомним, 24 октября 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде поединка в Абу-Даби и в третий раз защитил пояс UFC в легком весе. После боя россиянин сообщил о завершении карьеры, оставшись непобежденным — в его активе 29 побед в 29 поединках.

Вопреки слухам о возможном возвращении в октагон Нурмагомедов заявил, что не собирается возобновлять спортивную карьеру.

Читайте также: «Это очень сложно»: Хабиб Нурмагомедов прокомментировал завершение своей карьеры

смешанные единоборстваММАХабиб Нурмагомедов
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