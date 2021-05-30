«Удачи в борьбе с коробками»: Елена Темникова рассказала о скором переезде

Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial

Певица Елена Темникова рассказала о том, как готовится к переезду в новый дом. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Исполнительница поделилась своими размышлениями о лете: это время года для нее ассоциируется с положительными ожиданиями. Однако в этом году теплый сезон начнется для Темниковой с переезда в новый дом, подготовка к оторому идет полным ходом. Особые трудности у певицы вызывает сбор гардероба. По словам артистки, последнее время она «живет практически на коробках».

— В общем, переезд реально выматывает. Хорошо, что осталось всего два дня. Пожелайте мне удачи в борьбе с коробками, — обратилась певица к своим поклонникам.

Подписчики приободрили Темникову и пожелали ей удачи в предстоящем деле.

«Удачи с переездом! Пусть все будет хорошо!»; «Хорошего переезда)) и позитива!»; «Уф, переезд дело сложное, желаю удачи»; «Вы прекрасная! Все получится!» — написали они в комментариях.

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