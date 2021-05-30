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Дава заявил, что его не волнует мнение Бузовой о его работе на «Доме-2»
Фото: instagram/dava_m

Дава заявил, что его не волнует мнение Бузовой о его работе на «Доме-2»

Юлия Павлушова

Звезды

Российский блогер и музыкальный исполнитель Давид Манукян в качестве ведущего приступил к съемкам на проекте «Дом-2», который перезапустили на другом телеканале.

Шоумен заявил, что не интересуется мнением своей бывшей возлюбленной, певицы и ведущей Ольги Бузовой о его участии в новом проекте. Он добавил, что давно мечтал попробовать себя в роли телеведущего.

— Не хочу об этом даже говорить. Мне неинтересно, как она будет реагировать. Для меня это работа в первую очередь, за которую я получаю деньги. Не собираюсь от этого отказываться, для меня это большой шаг вперед, — цитирует Давида Манукяна Telegram-канал «Грязъ».

Ранее Дава опубликовал фото со съемочной площадки «Дома-2».

Читайте также: «Жалеть не вижу смысла»: Дава рассказал о причинах расставания с Бузовой

телепроект «Дом-2»Ольга БузоваДавид Манукян
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